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Володимир Богуславський «Без назви»
П'ятниця, Травень 19, 2023 - 14:45
До теми
«Запорожець за Дунаєм» на новий лад
Новий погляд на українську класику, з усвідомленням власної гідності та значущості, національної ідеї, сподіванням та вірою у перемогу завдяки ЗСУ: козаки постають могутньою, войовничою та свободолюбною силою, що здатна протистояти будь-яким перешкодам та ворогам.
19.05.23
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Штука
Море з найсолодшою сіллю
Юлія Баір
Жаркова не вперше торкається теми Криму і його корінних мешканців. Трагедію кримських татар, позбавлених 18 травня 1944 дому тим самим ворогом, якого долаємо тепер, авторка прочула серцем, яке підказало їй образи вірша, надрукованого в антології «Кримський інжир».
18.05.23
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Штука
Українські музеї після 24.02.22: сила і вразливість «культурного фронту»
Валентина Хархун
За останній рік стало особливо ясно, наскільки музеї є важливими у формуванні образу війни. Російсько-українська війна і майбутня перемога України будуть найважливішими темами для меморалізації на десятиліття.
18.05.23
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Україна
449-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби тут відбулося 36 бойових зіткнень, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар’їнка.
18.05.23
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Україна
Там, де Полтва круто в'ється
Юрій Винничук
Поети віддавна оспівували Полтву, а граф Скарбек навіть прагнув зробити річку судноплавною, однак рада Львова вибрала за його гроші будувати театр
17.05.23
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Дискурси
448-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби тут відбулося 55 бойових зіткнень, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар’їнка.
17.05.23
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Україна
Волго-уральський розлом
Велвл Чернін
Майже всі російські опозиціонери виступають за "демократизацію Росії", тобто за демократизацію імперії. Значно менше – за її деколонізацію, тобто за ліквідацію Росії як імперії
16.05.23
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Дискурси
Світова історія тепер твориться в Україні
Ірина Старовойт
Українська перемога буде не тільки воєнною. Це і моральна, політична та інтелектуальна перемога на всьому європейському континенті
16.05.23
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Галичина