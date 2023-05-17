день вишиванки 2023

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Минулого року о цій порі з ініціативи Оксани Поступає з Черкас українські вишивальниці об'єдналися в намірі створювати вишиванки для воїнів, які захищають нас на передовій й створили проєкт  "Сорочка для захисника". За цей час до процесу долучилися десятки майстринь-волонтерок (вишивальниці, кравчині і небайдужі люди, що донатили на тканини), результатом праці яких стали вже зо дві сотні вишиваних сорочок. На фото: робочий процес в межах проєкту майстрині з Києва Тетяни Бабич.

Середа, Травень 17, 2023 - 23:00

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