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Дивлюсь на вас і вірою займаюсь, і б’ю поламаним крилом
Олександр Олесь
До теми
Світова історія тепер твориться в Україні
Ірина Старовойт
Українська перемога буде не тільки воєнною. Це і моральна, політична та інтелектуальна перемога на всьому європейському континенті
16.05.23
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Галичина
447-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби тут відбулося 49 бойових зіткнень, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар’їнка.
16.05.23
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Україна
Звиклі до сенсацій
Юрко ТИМЧУК
Буденністю стали візити до України найвпливовіших людей планети і резонансні поїздки Зеленського в цивілізований світ, але ще трапляються події, здатні здивувати.
15.05.23
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Україна
Леся. Їсторія
Олексій Паляничка
У цій виставі Театр Лесі відходить від своєї звиклої естетики, коли він звертався переважно до особистого досвіду людини у всіх його деталях. Натомість бачимо не особистий досвід, а представлення досвіду та поглядів як певного ідейного поля: феміністичної позиції, політичної активності митця/мисткині тощо.
15.05.23
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Штука
446-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби тут відбулося 46 бойових зіткнень, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.
15.05.23
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Україна
Загадкова китайська душа
Віталій Портников
Це ніяка не тисячолітня імперія, яка чогось там чекає на березі річки. Це звичайна авторитарна держава, керована комуністичною номенклатурою
14.05.23
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Дискурси
Габсбурзький міт Василя Стефаника. II
Іван Монолатій
Аспекти культури міжетнічної взаємодії, військового відбутку та землі яко ресурсу епохи Австрійської імперії
14.05.23
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Минуле
42 Міжнародний фестиваль «Віртуози»
Визнані скарби класичної музики щоразу звучать у Львові на межі весни та літа, фестиваль «Віртуози» тим самим декларує свої незмінні принципи: вірність українському, жагу до творення та безперервний пошук прекрасного.
14.05.23
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Штука