Дивлюсь на вас і вірою займаюсь, і б’ю поламаним крилом

Леся. Їсторія

Олексій Паляничка

У цій виставі Театр Лесі відходить від своєї звиклої естетики, коли він звертався переважно до особистого досвіду людини у всіх його деталях. Натомість бачимо не особистий досвід, а представлення досвіду та поглядів як певного ідейного поля: феміністичної позиції, політичної активності митця/мисткині тощо.