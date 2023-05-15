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Якщо не вивчиш життя, то в ньому немає ніякого сенсу
Платон
До теми
446-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби тут відбулося 46 бойових зіткнень, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.
15.05.23
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Україна
445-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби тут відбулось 50 бойових зіткнень, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.
13.05.23
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Україна
Антитеза
Сашко Кривенко
60 років тому народився Сашко Кривенко: короткий есей з "Енциклопедії нашого українознавства"
13.05.23
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Минуле
У напрямку до Ітаки
Василь МАХНО
Усе, що не названо, – зникає як безіменне явище, не залишаючи сліду ні в пам’яті, ні в повітрі. Безіменне і не назване, як не народжене і не омовлене
13.05.23
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Дискурси
444-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби тут відбулось 47 бойових зіткнень, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.
13.05.23
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Україна
Терапія театром
Ляна Костинюк
У терапевтичному театрі найбільш цінним виступає людський фактор – щирість і справжність досвіду, який в українській дійсності пов’язаний з осмисленням руйнівного впливу війни на країну, спільноту, людське життя загалом.
12.05.23
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Штука
443-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на наступі на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – підрозділи Збройних Сил України відбили 44 атаки. Тривають важкі бої за міста Бахмут та Мар’їнка.
12.05.23
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Україна
Що вони ще дідчій бабці…
Тарас Прохасько
Життя треба прожити так, щоби капці, які ти вибрав, не стали причиною тягаря, в який ти можеш у них перетворитися
11.05.23
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Дискурси