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Бузок на львівському Знесінні. Фото – rainylily.wordpress.com головна

Бузок на львівському Знесінні. Фото – rainylily.wordpress.com 

Понеділок, Травень 15, 2023 - 10:15

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445-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби тут відбулось 50 бойових зіткнень, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.
13.05.23 | | Україна
Антитеза
Сашко Кривенко
60 років тому народився Сашко Кривенко: короткий есей з "Енциклопедії нашого  українознавства"
13.05.23 | | Минуле
444-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби тут відбулось 47 бойових зіткнень, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.
13.05.23 | | Україна
Терапія театром
Ляна Костинюк
У терапевтичному театрі найбільш цінним виступає людський фактор – щирість і справжність досвіду, який в українській дійсності пов’язаний з осмисленням руйнівного впливу війни на країну, спільноту, людське життя загалом.
12.05.23 | | Штука
Великий виїзд
Юрко ПРОХАСЬКО
Гул вихололого за довгу зиму дому, блаженне потріскування нагрітих сонцем балок і долівки ґанку, тепле, незалежне дихання стриху...
12.05.23 | | Дискурси
443-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на наступі на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – підрозділи Збройних Сил України відбили 44 атаки. Тривають важкі бої за міста Бахмут та Мар’їнка.
12.05.23 | | Україна
Що вони ще дідчій бабці…
Тарас Прохасько
Життя треба прожити так, щоби капці, які ти вибрав, не стали причиною тягаря, в який ти можеш у них перетворитися
11.05.23 | | Дискурси
Математично-природописно-лікарська секція НТШ та її очільник Володимир Левицький
Олег Петрук
Нині 130 років Математично-природописно-лікарській секції Наукового товариства імені Шевченка
11.05.23 | | Минуле

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