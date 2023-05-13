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Сашко Кривенко
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60 років тому народився Сашко Кривенко
Субота, Травень 13, 2023 - 15:30
До теми
Терапія театром
Ляна Костинюк
У терапевтичному театрі найбільш цінним виступає людський фактор – щирість і справжність досвіду, який в українській дійсності пов’язаний з осмисленням руйнівного впливу війни на країну, спільноту, людське життя загалом.
12.05.23
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Штука
443-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на наступі на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – підрозділи Збройних Сил України відбили 44 атаки. Тривають важкі бої за міста Бахмут та Мар’їнка.
12.05.23
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Україна
Що вони ще дідчій бабці…
Тарас Прохасько
Життя треба прожити так, щоби капці, які ти вибрав, не стали причиною тягаря, в який ти можеш у них перетворитися
11.05.23
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Дискурси
Математично-природописно-лікарська секція НТШ та її очільник Володимир Левицький
Олег Петрук
Нині 130 років Математично-природописно-лікарській секції Наукового товариства імені Шевченка
11.05.23
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Минуле
442-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на наступі на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – підрозділи Збройних Сил України відбили 39 атак окупантів. Тривають важкі бої за міста Бахмут та Мар’їнка.
11.05.23
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Україна
441-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на наступі на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – підрозділи Збройних Сил України відбили 46 атак окупантів. Тривають важкі бої за міста Бахмут та Мар’їнка.
10.05.23
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Україна
Дім весни
Юлія Баір
Все, що у тебе є – це квітуча весна. Нею ділитися найлегше. Вона просочує наскрізь, вона вривається в найпотаємніші закутки єства і струменить з погляду, з усмішки.
10.05.23
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Галичина
Роздвоєні та подвоєні обличчя революції
Марина Горбатюк
В епіцентрі подій роману – паризький інтелектуал лівих поглядів, який повертається до Хорватії по 25 роках життя за кордоном, щоб отримати спадщину від Вальтера Стіклера – консервативного французького філософа, убитого на хорватському острові за нез’ясованих обставин.
10.05.23
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Штука