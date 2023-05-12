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Ворота надії
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Александер Ліберман "Ворота надії"
П'ятниця, Травень 12, 2023 - 10:45
До теми
442-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на наступі на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – підрозділи Збройних Сил України відбили 39 атак окупантів. Тривають важкі бої за міста Бахмут та Мар’їнка.
11.05.23
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Україна
441-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на наступі на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – підрозділи Збройних Сил України відбили 46 атак окупантів. Тривають важкі бої за міста Бахмут та Мар’їнка.
10.05.23
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Україна
Дім весни
Юлія Баір
Все, що у тебе є – це квітуча весна. Нею ділитися найлегше. Вона просочує наскрізь, вона вривається в найпотаємніші закутки єства і струменить з погляду, з усмішки.
10.05.23
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Галичина
Роздвоєні та подвоєні обличчя революції
Марина Горбатюк
В епіцентрі подій роману – паризький інтелектуал лівих поглядів, який повертається до Хорватії по 25 роках життя за кордоном, щоб отримати спадщину від Вальтера Стіклера – консервативного французького філософа, убитого на хорватському острові за нез’ясованих обставин.
10.05.23
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Штука
Людина у часі війни
Олег Яськів
Легко погодитися з думкою, що людина в часі війни стає більше людиною. Значно складніше визнати, що в часі війни людина отримує нагоди і спокуси стати менше людиною
09.05.23
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Дискурси
440-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на наступі на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – підрозділи Збройних Сил України відбили 42 атаки окупантів. Тривають важкі бої за міста Бахмут та Мар’їнка.
09.05.23
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Україна
Тільки Матіаса Руста бракує
Юрко ТИМЧУК
Продовжуючи тенденцію, Руст мав би 28 травня відзначити 36-ту річницю свого польоту другою посадкою «Cessna 172B Skyhawk» на Красній площі
08.05.23
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Галичина
Благодійний «ковчег Жадана»
22 травня у Львівській опері разом із Сергієм Жаданом виступатимуть Мар’яна Садовська, Христина Соловій, Соломія Чубай, Уляна Горбачевська, Марко Токар, гурти «Мертвий півень», «Жадан і Собаки» ,«Лінія Маннергейма», «Брати Гадюкіни».
08.05.23
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Штука