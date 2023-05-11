окопи на передовій

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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Травень 2023 року
Четвер, Травень 11, 2023 - 09:45
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441-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на наступі на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – підрозділи Збройних Сил України відбили 46 атак окупантів. Тривають важкі бої за міста Бахмут та Мар’їнка.
10.05.23
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Україна
440-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на наступі на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – підрозділи Збройних Сил України відбили 42 атаки окупантів. Тривають важкі бої за міста Бахмут та Мар’їнка.
09.05.23
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Україна
Тільки Матіаса Руста бракує
Юрко ТИМЧУК
Продовжуючи тенденцію, Руст мав би 28 травня відзначити 36-ту річницю свого польоту другою посадкою «Cessna 172B Skyhawk» на Красній площі
08.05.23
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Галичина
Крадії трагічної пам’яті
Олеся Ісаюк
Пам’ять має не тільки носіїв — вона має ще й обов’язок. Одна з його сторін — назвати покійних поіменно, належно їх вшанувати. А якщо вони були вбиті — покарати вбивцю.
08.05.23
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Україна
439-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на наступі на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – підрозділи Збройних Сил України відбили 55 атак окупантів. Тривають важкі бої за міста Бахмут та Мар’їнка.
08.05.23
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Україна
Наш Павел
Віталій Портников
Звичайно, його творчість належить традиції польської публіцистики та польської культури. І все ж таки він завжди був ще й наш. Наш Павел Смоленський
07.05.23
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Дискурси
Що менше реальної влади, то більше символічної
Тарас Радь
Церемоніал королівської сім'ї ставав щораз вишуканішим, а авторитет і загальна любов народу до монархів зростали
07.05.23
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У світі
Лабіринт із голосівок та шелестівок Василя Махна
Ігор Набитович
Читання гасел-есеїв Василя Махна потребує повільного смакування мовних делікатесів, неквапливого освоєння його текстів, а також і діалогу, доповнень.
07.05.23
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Штука