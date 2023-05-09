Antony Gormley - The Angel of the North (1998)

438-й день війни Росії в Україні. Хроніка

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Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на наступі на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбито близько 50 атак окупантів. В епіцентрі боїв залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші захисники тримають оборону