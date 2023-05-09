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Мене цікавить майбутнє, бо збираюся провести там решту свого життя
Чарлз Кеттерінґ
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440-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на наступі на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – підрозділи Збройних Сил України відбили 42 атаки окупантів. Тривають важкі бої за міста Бахмут та Мар’їнка.
09.05.23
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Україна
Тільки Матіаса Руста бракує
Юрко ТИМЧУК
Продовжуючи тенденцію, Руст мав би 28 травня відзначити 36-ту річницю свого польоту другою посадкою «Cessna 172B Skyhawk» на Красній площі
08.05.23
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Галичина
439-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на наступі на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – підрозділи Збройних Сил України відбили 55 атак окупантів. Тривають важкі бої за міста Бахмут та Мар’їнка.
08.05.23
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Україна
Що менше реальної влади, то більше символічної
Тарас Радь
Церемоніал королівської сім'ї ставав щораз вишуканішим, а авторитет і загальна любов народу до монархів зростали
07.05.23
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У світі
Лабіринт із голосівок та шелестівок Василя Махна
Ігор Набитович
Читання гасел-есеїв Василя Махна потребує повільного смакування мовних делікатесів, неквапливого освоєння його текстів, а також і діалогу, доповнень.
07.05.23
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Штука
438-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на наступі на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбито близько 50 атак окупантів. В епіцентрі боїв залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші захисники тримають оборону
07.05.23
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Україна
Габсбурзький міт Василя Стефаника
Іван Монолатій
Кілька спостережень про Стефаника у системі координат габсбурзького міту на Галичині або поза ним.
06.05.23
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Минуле
437-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на наступі на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбито близько 50 атак окупантів. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші захисники тримають оборону
06.05.23
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Україна