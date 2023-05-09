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Оля Кравечнко. "Воїни"
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"Воїни". Оля Кравченко. Львів. 2023 рік
Вівторок, Травень 9, 2023 - 10:45
До теми
439-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на наступі на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – підрозділи Збройних Сил України відбили 55 атак окупантів. Тривають важкі бої за міста Бахмут та Мар’їнка.
08.05.23
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Україна
Що менше реальної влади, то більше символічної
Тарас Радь
Церемоніал королівської сім'ї ставав щораз вишуканішим, а авторитет і загальна любов народу до монархів зростали
07.05.23
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У світі
Лабіринт із голосівок та шелестівок Василя Махна
Ігор Набитович
Читання гасел-есеїв Василя Махна потребує повільного смакування мовних делікатесів, неквапливого освоєння його текстів, а також і діалогу, доповнень.
07.05.23
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Штука
438-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на наступі на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбито близько 50 атак окупантів. В епіцентрі боїв залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші захисники тримають оборону
07.05.23
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Україна
Габсбурзький міт Василя Стефаника
Іван Монолатій
Кілька спостережень про Стефаника у системі координат габсбурзького міту на Галичині або поза ним.
06.05.23
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Минуле
437-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на наступі на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбито близько 50 атак окупантів. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші захисники тримають оборону
06.05.23
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Україна
За всіх
Майкл Мишкало
Там, на війні, воюють за всіх – за нас, за мене, за тебе. Захищаючи нас, всіх, тебе і мене. Не забуваймо про це
05.05.23
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Дискурси
“Цар і раб”: трагедія завислої ідентичності
Олеся Ісаюк
Білик писав у часи, коли до осягнення суб’єктності скіфів та інших мешканців території України було далеко, а про суб’єктність України в принципі не могло йтися. Суб’єктність належала лише Москві
05.05.23
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Україна