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Еґон Шіле
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Еґон Шіле «Мати з двома дітьми»
П'ятниця, Травень 5, 2023 - 11:30
До теми
435-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські війська і надалі зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – за минулу добу відбито 40 ворожих атак. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.
04.05.23
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Україна
Чи будуть вибори?
Михайло САВЧИН
В умовах воєнного стану, як прийнято вважати, вибори до органів публічної влади не проводяться. Це якщо говорити про загальнонаціональний масштаб. Інша картина вимальовується на локальному і регіональному зрізі.
03.05.23
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Україна
434-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни і далі зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – здійснили понад 30 атак. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші захисники тримають оборону.
03.05.23
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Україна
Павел Смоленський. In memoriam
Андрій Павлишин
Упокоївся блискучий журналіст, легенда польської преси, незрівнянний публіцист, знавець української проблематики і приятель України, рівних якому можна полічити на пальцях однієї руки
02.05.23
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Минуле
Епоха «Підгірян» Вербицького: історія, контекст, мова
Вікторія Антошевська
На конкурсі Театрального комітету товариства «Руська бесіда» 1865 р. автори «Підгірян» здобули першу премію. Ця вистава справила справжній фурор: лише за життя Вербицького була поставлена 70 разів, а в 1918 р. у Києві відбувся її 500-тий (!) показ.
02.05.23
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Штука
433-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступу на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи ЗСУ минулої доби відбили 41 атаку противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар’їнка
02.05.23
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Україна
«Сови летіли, летіли...»
Андрій Содомора
Придивіться до «питомих» російських слів і здивуйтеся, скільки серед них є семантично чужими кальками з латини: ніби хтось перекладаючи окремо префікс-корінь-суфікс, творив їхню мову
01.05.23
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Дискурси
Колись то мусило статися
Юрко ТИМЧУК
Крім рецидивів популізму у вигляді «серйозної рекомендації» верховного головнокомандувача головнокомандувачу ЗСУ відправляти на фронт тилових військкомів, трапляються події і не позбавлені сенсу, і геть безглузді.
01.05.23
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Україна