Чи будуть вибори?

Михайло САВЧИН

В умовах воєнного стану, як прийнято вважати, вибори до органів публічної влади не проводяться. Це якщо говорити про загальнонаціональний масштаб. Інша картина вимальовується на локальному і регіональному зрізі.