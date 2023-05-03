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Не смерть душі губить, а зле життя
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До теми
434-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни і далі зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – здійснили понад 30 атак. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші захисники тримають оборону.
03.05.23
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Україна
Епоха «Підгірян» Вербицького: історія, контекст, мова
Вікторія Антошевська
На конкурсі Театрального комітету товариства «Руська бесіда» 1865 р. автори «Підгірян» здобули першу премію. Ця вистава справила справжній фурор: лише за життя Вербицького була поставлена 70 разів, а в 1918 р. у Києві відбувся її 500-тий (!) показ.
02.05.23
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Штука
433-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступу на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи ЗСУ минулої доби відбили 41 атаку противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар’їнка
02.05.23
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Україна
Колись то мусило статися
Юрко ТИМЧУК
Крім рецидивів популізму у вигляді «серйозної рекомендації» верховного головнокомандувача головнокомандувачу ЗСУ відправляти на фронт тилових військкомів, трапляються події і не позбавлені сенсу, і геть безглузді.
01.05.23
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Україна
Моя Софія Яблонська. Зоїка
Оксана Булавіна
А чи думала ця маленька дівчинка з надміру слабким здоров’ям, бігаючи вздовж золотистих ланів пшениці, стати мандрівницею?
01.05.23
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Минуле
432-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступу на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи ЗСУ минулої доби відбили понад 36 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар’їнка
01.05.23
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Україна
Шабаш відьом
Віталій Портников
Хоча сам Табачник не має більше можливості вдавати українського політика, колективний Табачник нікуди не подівся. Він просто чекає на закінчення війни
30.04.23
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Дискурси
Галичина 1923–1930 років – очима «Діла»
Костянтин КУРИЛИШИН
Продовження амбітного проєкту бібліографічного опрацювання змісту найвагомішої галицької газети за всі 60 років її існування
30.04.23
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Минуле