Не смерть душі губить, а зле життя

Епоха «Підгірян» Вербицького: історія, контекст, мова

Вікторія Антошевська

На конкурсі Театрального комітету товариства «Руська бесіда» 1865 р. автори «Підгірян» здобули першу премію. Ця вистава справила справжній фурор: лише за життя Вербицького була поставлена 70 разів, а в 1918 р. у Києві відбувся її 500-тий (!) показ.