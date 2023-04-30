Не дай Боже потрапити у будь-який рай, де немає коней

Близькі й далекі сусіди

Олена Лисенко

Галина Петросаняк збирає під обкладинкою цієї книжки свої враження від подорожей знайомим німецькомовним світом, чи як його ще називають — старою і доброю Європою. Це міста у яких виростали, творили чи помирали відомі люди (чимало з яких походили з України).