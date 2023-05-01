Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
obrosh
головна
Скульптура на брамі при в'їзді до палацу архієпископів в Оброшиному
Понеділок, Травень 1, 2023 - 13:00
До теми
431-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на наступі на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, за минулу добу здійснили 48 атак на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка
30.04.23
|
|
Україна
Шевченкове протиставлення України та Московщини, українців і росіян
Євген Нахлік
Шевченків досвід показав, що на російських лібералів і демократів покладатися не можна – але й цілковито відмежовуватися од них не варто
29.04.23
|
|
Минуле
430-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на наступі на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, за минулу добу здійснили 48 атак на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка
29.04.23
|
|
Україна
Астенічна весна
Юрко ПРОХАСЬКО
...і стало раптом так відчутно, що життя незмірно переростає тіло, яким воно просто послуговується, і відтепер нема іншої ради, як тільки впустити його, дати жити своїм життям
28.04.23
|
|
Дискурси
Демографія, міграція, еміграція: тінь геноциду в наших головах
Олеся Ісаюк
Нормалізація ситуації з народжуваністю тільки фінансовим сприянням не обмежиться. Доведеться проговорювати всі травми та колізії
28.04.23
|
|
Галичина
Близькі й далекі сусіди
Олена Лисенко
Галина Петросаняк збирає під обкладинкою цієї книжки свої враження від подорожей знайомим німецькомовним світом, чи як його ще називають — старою і доброю Європою. Це міста у яких виростали, творили чи помирали відомі люди (чимало з яких походили з України).
28.04.23
|
|
Штука
429-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на наступі на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, протягом доби здійснили понад 65 атак, всі відбиті підрозділами сил оборони. В епіцентрі боїв залишаються Бахмут та Мар’їнка
28.04.23
|
|
Україна
Король Лір: як ми шукали любов під час війни
Зафільмувати історію про силу мистецтва в боротьбі проти жахів війни вирішив режисер Дмитро Грешко в новому повнометражному документальному фільмі, що розповідає про театрального режисера В’ячеслава Єгорова, який з акторами-переселенцями в Ужгороді втілив на сцені п’єсу Шекспіра «Король Лір».
27.04.23
|
|
Штука