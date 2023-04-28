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Одна з найважчих втрат — втрата часу
Жорж Бюффон
До теми
Близькі й далекі сусіди
Олена Лисенко
Галина Петросаняк збирає під обкладинкою цієї книжки свої враження від подорожей знайомим німецькомовним світом, чи як його ще називають — старою і доброю Європою. Це міста у яких виростали, творили чи помирали відомі люди (чимало з яких походили з України).
28.04.23
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Штука
Король Лір: як ми шукали любов під час війни
Зафільмувати історію про силу мистецтва в боротьбі проти жахів війни вирішив режисер Дмитро Грешко в новому повнометражному документальному фільмі, що розповідає про театрального режисера В’ячеслава Єгорова, який з акторами-переселенцями в Ужгороді втілив на сцені п’єсу Шекспіра «Король Лір».
27.04.23
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Штука
428-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступу на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили 54 атаки ворога. Найзапекліші бої надалі тривають за Бахмут та Мар’їнку.
27.04.23
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Україна
427-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступу на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили 39 атак ворога. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.
26.04.23
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Україна
Гра в творчість
Марта Кузій
Чому той, хто прагне мистецтва без кордонів, дивним чином все ж акцентує присутність російського елементу в загальній картині культури, публічно відбілює хороших рускіх, виправдовує мистецтво поза політикою і тим самим нівелює боротьбу за ідентичність і упізнаваність українства?
26.04.23
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Штука
Людина на крижині
Олег Яськів
Зрілість − найповніша форма життя, яка проявляється у праві вільного вибору. І тим ціннішою стає знахідка спорідненої людини...
25.04.23
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Дискурси
«Дзеркало» у Львівській опері: гід фестивалем
Дзвенислава Саф’ян
У Дзеркальній залі Львівської опери відомі солісти та знані колективи з різних регіонів країни зберуться разом попри тривоги й загрози, граючи сучасну музику й визнану, добірну класику.
25.04.23
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Штука
Як з’явилася Буча і причому тут Толкін?
Віталій ОГІЄНКО
У Бучі Україна і світ зіткнулися із дуже древнім злом. Відчуття того, що там привідкрився портал у щось дуже темне і потойбічне, є не лише наслідком шоку від побаченого або ефекту війни.
25.04.23
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Україна