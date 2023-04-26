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Ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС.
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Ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС.
Середа, Квітень 26, 2023 - 12:15
До теми
Гра в творчість
Марта Кузій
Чому той, хто прагне мистецтва без кордонів, дивним чином все ж акцентує присутність російського елементу в загальній картині культури, публічно відбілює хороших рускіх, виправдовує мистецтво поза політикою і тим самим нівелює боротьбу за ідентичність і упізнаваність українства?
26.04.23
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Штука
«Дзеркало» у Львівській опері: гід фестивалем
Дзвенислава Саф’ян
У Дзеркальній залі Львівської опери відомі солісти та знані колективи з різних регіонів країни зберуться разом попри тривоги й загрози, граючи сучасну музику й визнану, добірну класику.
25.04.23
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Штука
426-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступу на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили 43 атаки ворога. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.
25.04.23
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Україна
425-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступу на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили 60 атак ворога. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.
24.04.23
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Україна
Великоднє дійство проєкту ІРМОС
У середу, 26 квітня, у Львові за адресою вул. Кривоноса, 1 о 18.00 відбудеться концерт давніх духовних напівів "Пасха Красеная" у межах проєкту «Музичні вечори в Музей Митрополита Андрея Шептицького», що його співзаснували п. Наталія Ревакович та о. Севастьян Дмитрух.
23.04.23
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Штука
424-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступу на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили 58 атак ворога. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.
23.04.23
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Україна
Моніторинг спадщини задля відновлення
Музеї, бібліотеки, сакральні споруди, історичні будівлі не становлять жодної воєнної загрози, проте саме вони часто стають мішенями ворожих обстрілів — бо є носіями історичної та культурної пам’яті, яку так прагнуть стерти загарбники.
22.04.23
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Штука
На краю колишньої імперії
Юліане Фюрст
Погляд з Німеччини на Львів та львівських гіпі. Історія всіх і кожного має бути записана. Бо люди щезають з історичної мапи, що робить її гладкою, але зовсім невірною
22.04.23
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Минуле