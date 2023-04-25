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передова-квітень-2023
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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Квітень 2023 року
Вівторок, Квітень 25, 2023 - 11:00
До теми
Великоднє дійство проєкту ІРМОС
У середу, 26 квітня, у Львові за адресою вул. Кривоноса, 1 о 18.00 відбудеться концерт давніх духовних напівів "Пасха Красеная" у межах проєкту «Музичні вечори в Музей Митрополита Андрея Шептицького», що його співзаснували п. Наталія Ревакович та о. Севастьян Дмитрух.
24.04.23
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Штука
425-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступу на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили 60 атак ворога. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.
24.04.23
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Україна
424-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступу на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили 58 атак ворога. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.
23.04.23
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Україна
Серце(винá) розколотого світу
Марина Горбатюк
Інґеборґ Бахман загострено відчувала світ, і так само репрезентувала його; вона людина непевної (по)воєнної епохи, тож відбиток тієї доби залишився в багатьох її творах: десь прихований між рядками, а десь – винесений на поверхню.
22.04.23
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Штука
На краю колишньої імперії
Юліане Фюрст
Погляд з Німеччини на Львів та львівських гіпі. Історія всіх і кожного має бути записана. Бо люди щезають з історичної мапи, що робить її гладкою, але зовсім невірною
22.04.23
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Минуле
423-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили 53 атаки ворога. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут.
22.04.23
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Україна
“Смерть Атея” і падіння Союзу
Олеся Ісаюк
Текст писався вже в часи, коли не було потреби використовувати історичні події в якості езопової мови, та це не означало, що історична белетристика перетворилася на суто розважальний жанр.
21.04.23
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Україна
Макрон: ми не васали США
Максим МУЛЯР
Візит до Китаю якось неблаготворно вплинув на Емманюеля Макрона. Президент Франції став видавати дивні антиамериканські заяви та ще й підігрувати Пекіну, а отже опосередковано Москві.
21.04.23
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У світі