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У неділю ввечері на півночі України спостерігали явище, схоже на північне сяйво
Понеділок, Квітень 24, 2023 - 11:15
До теми
424-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступу на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили 58 атак ворога. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.
23.04.23
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Україна
423-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили 53 атаки ворога. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут.
22.04.23
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Україна
Макрон: ми не васали США
Максим МУЛЯР
Візит до Китаю якось неблаготворно вплинув на Емманюеля Макрона. Президент Франції став видавати дивні антиамериканські заяви та ще й підігрувати Пекіну, а отже опосередковано Москві.
21.04.23
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У світі
Злидні галицьких пекарень
Мар'ян ХОМЯК
Подаючи реляції з пекарень, газети рекомендували: хочеш їсти чистий хліб – печи його собі вдома.
21.04.23
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Минуле
422-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили 60 атак ворога. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут.
21.04.23
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Україна
Провальна держава
Максим МАЙОРОВ
Маючи найбільшу в світі за площею країну, багату на мінеральні ресурси, росіяни могли б процвітати і розбудовувати гармонійні відносини з усім світом. Проте щось їм заважає жити спокійно
20.04.23
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Україна
421-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу ЗСУ відбили 55 атак ворога. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.
20.04.23
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Україна
Вам мало страху
МАЙКЛ
Їх вилікує реальність, фатум, який раптом увірветься у їхнє спокійне й розмірене існування. Але такого прозріння такою ціною нікому – навіть їм – не побажаєш
19.04.23
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Дискурси