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Одні злочини відкривають шлях іншим
Луцій Анней Сенека
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421-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу ЗСУ відбили 55 атак ворога. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.
20.04.23
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Україна
Топоніміка у війні
Юрко ТИМЧУК
Китайці вже згадали мудрого римлянина-драматурга Плавта і його «Nomen est omen», українці перебувають у процесі згадування «імені, яке є знаком», згодом історична пам’ять прокинеться у фінів, німців, японців, а може й у татар з ромами.
19.04.23
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Галичина
420-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу ЗСУ відбили 60 атак ворога. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.
19.04.23
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Україна
Загадки «Підгірян» Вербицького
Володимир Богатирьов
Дуже знайомі звороти, гармонія проста, але використана настільки досконало, що лише звертаєш увагу, наскільки розквітчана вокальна партія. Вербицький був цілком академічним, але він не відривався від народного, питомого. І це те, що нам потрібно.
18.04.23
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Штука
Ще ніколи не вдавалося затримати новий медіум
Борис ПОТЯТИНИК
Від стародавніх часів Сократа до теперішньої епохи штучного інтелекту джинів нових медій з фляшки завше виганяли.
18.04.23
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Дискурси
Як розбудити тригер: рецепт від міносвіти
Олеся Ісаюк
Значна частина наших освітніх дискусій — це не про освіту і не про те, як її змінювати. Це взаємний обмін двома варіантами проживання травми совєтською і постсовєцькою освітою.
18.04.23
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Україна
419-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу ЗСУ відбили 70 атак ворога. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.
18.04.23
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Україна
Страх і надія
Андрій Содомора
Ми, люди, хитаємось між надією і страхом – але, як казали римляни, "і веслами й вітрилом!": весло – дія, вітрило – надія...
17.04.23
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Дискурси