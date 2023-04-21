World Press Photo

Загадки «Підгірян» Вербицького

Володимир Богатирьов

Дуже знайомі звороти, гармонія проста, але використана настільки досконало, що лише звертаєш увагу, наскільки розквітчана вокальна партія. Вербицький був цілком академічним, але він не відривався від народного, питомого. І це те, що нам потрібно.