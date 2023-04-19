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Гнітить фортуна несміливих,— хоробрий їй страшний
Сенека
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420-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу ЗСУ відбили 60 атак ворога. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.
19.04.23
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Україна
Загадки «Підгірян» Вербицького
Володимир Богатирьов
Дуже знайомі звороти, гармонія проста, але використана настільки досконало, що лише звертаєш увагу, наскільки розквітчана вокальна партія. Вербицький був цілком академічним, але він не відривався від народного, питомого. І це те, що нам потрібно.
18.04.23
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Штука
419-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу ЗСУ відбили 70 атак ворога. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.
18.04.23
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Україна
Страх і надія
Андрій Содомора
Ми, люди, хитаємось між надією і страхом – але, як казали римляни, "і веслами й вітрилом!": весло – дія, вітрило – надія...
17.04.23
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Дискурси
Не зливом єдиним
Юрко ТИМЧУК
Поки підліток-переросток Тейшейра завдавав репутаційних збитків американським спецслужбам, оприлюднивши секретні матеріали, адекватніша частина людства готувалася до збільшення кількості «хороших росіян» з номерами 200.
17.04.23
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Україна
418-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу ЗСУ відбили 60 атак ворога. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку
17.04.23
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Україна
417-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу ЗСУ відбили 60 атак ворога. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку
16.04.23
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Україна
Я ірландець
Віталій Портников
Нинішній президент Сполучених Штатів точно розуміє, що таке сморід імперії. Він ірландець. Це багато що пояснює
16.04.23
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Дискурси