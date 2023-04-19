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Любо Крістек
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Любо Крістек «Очікування» (1969)
Середа, Квітень 19, 2023 - 11:00
До теми
Загадки «Підгірян» Вербицького
Володимир Богатирьов
Дуже знайомі звороти, гармонія проста, але використана настільки досконало, що лише звертаєш увагу, наскільки розквітчана вокальна партія. Вербицький був цілком академічним, але він не відривався від народного, питомого. І це те, що нам потрібно.
18.04.23
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Штука
419-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу ЗСУ відбили 70 атак ворога. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.
18.04.23
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Україна
Не зливом єдиним
Юрко ТИМЧУК
Поки підліток-переросток Тейшейра завдавав репутаційних збитків американським спецслужбам, оприлюднивши секретні матеріали, адекватніша частина людства готувалася до збільшення кількості «хороших росіян» з номерами 200.
17.04.23
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Україна
418-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу ЗСУ відбили 60 атак ворога. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку
17.04.23
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Україна
417-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу ЗСУ відбили 60 атак ворога. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку
16.04.23
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Україна
Умивання стіп
Василь МАХНО
І кожному учневі Він омивав ноги, виказуючи свою покору любові. А Йосипові гості цілий вечір не могли збагнути, нащо Учитель, наче господарів раб, мив їм стопи
15.04.23
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Дискурси
416-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу ЗСУ відбили 56 атак ворога. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку
15.04.23
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Україна
Aqua alta
Юрко ПРОХАСЬКО
Велике мешкання однаково виявлялося завжди замалим для величі Свят, паски, перекладанці мусили міститись на фортеп’яні, бюрку, на шафках і накасликах
14.04.23
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Дискурси