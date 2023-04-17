Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
Шепоче кривда, шепоче брехня, а правда голосно говорить
Лопе де Вега
До теми
418-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу ЗСУ відбили 60 атак ворога. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку
17.04.23
|
|
Україна
417-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу ЗСУ відбили 60 атак ворога. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку
16.04.23
|
|
Україна
Умивання стіп
Василь МАХНО
І кожному учневі Він омивав ноги, виказуючи свою покору любові. А Йосипові гості цілий вечір не могли збагнути, нащо Учитель, наче господарів раб, мив їм стопи
15.04.23
|
|
Дискурси
416-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу ЗСУ відбили 56 атак ворога. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку
15.04.23
|
|
Україна
Aqua alta
Юрко ПРОХАСЬКО
Велике мешкання однаково виявлялося завжди замалим для величі Свят, паски, перекладанці мусили міститись на фортеп’яні, бюрку, на шафках і накасликах
14.04.23
|
|
Дискурси
Пробудження
Дзвенислава Новаківська, Діана Клочко
Діалог мистецтвознавиці Діани Клочко та правнучки Олекси Новаківського – Дзвенислави Новаківської, яка фахово реалізується у сфері лідерства та трансформації, про сучасну перспективу бачення малярства Олекси Новаківського і розуміння його досвіду проживання війни 100-літньої давності.
14.04.23
|
|
Штука
415-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу ЗСУ відбили 49 атак ворога. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку
14.04.23
|
|
Україна
Вони вже все знають
Тарас Прохасько
Тобі особисто цього року передаю вкотре цю обнадійливу актуальну термінову вічну вість, думаючи про тебе, як про себе у ній…
13.04.23
|
|
Дискурси