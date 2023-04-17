osviachennia

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Воїни 128-ої бригади під час освячення пасок
Понеділок, Квітень 17, 2023 - 10:30
До теми
417-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу ЗСУ відбили 60 атак ворога. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку
16.04.23
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Україна
416-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу ЗСУ відбили 56 атак ворога. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку
15.04.23
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Україна
«На початку був Закон…»
Олександр КОСТЕНКО
На початку Бог створив світопорядок через Закон і відкрив його Мойсею, щоб люди його виконували. Філософське прочитання Євангелія
14.04.23
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Дискурси
Aqua alta
Юрко ПРОХАСЬКО
Велике мешкання однаково виявлялося завжди замалим для величі Свят, паски, перекладанці мусили міститись на фортеп’яні, бюрку, на шафках і накасликах
14.04.23
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Дискурси
Пробудження
Дзвенислава Новаківська, Діана Клочко
Діалог мистецтвознавиці Діани Клочко та правнучки Олекси Новаківського – Дзвенислави Новаківської, яка фахово реалізується у сфері лідерства та трансформації, про сучасну перспективу бачення малярства Олекси Новаківського і розуміння його досвіду проживання війни 100-літньої давності.
14.04.23
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Штука
415-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу ЗСУ відбили 49 атак ворога. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку
14.04.23
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Україна
Перемогти Росію, а потім порозумітися з нею
Джек Дівайн
Після холодної війни Захід знехтував Москвою. Варто використати наступний шанс – після перемоги України, вважає ексвіцедиректор ЦРУ
13.04.23
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Дискурси
414-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу ЗСУ відбили 45 атак ворога. Найзапекліші бої тривають за Мар’їнку
13.04.23
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Україна