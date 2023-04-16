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Великодня листівка УПА
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Великодня листівка УПА
Неділя, Квітень 16, 2023 - 00:00
До теми
Пробудження
Дзвенислава Новаківська, Діана Клочко
Діалог мистецтвознавиці Діани Клочко та правнучки Олекси Новаківського – Дзвенислави Новаківської, яка фахово реалізується у сфері лідерства та трансформації, про сучасну перспективу бачення малярства Олекси Новаківського і розуміння його досвіду проживання війни 100-літньої давності.
14.04.23
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Штука
415-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу ЗСУ відбили 49 атак ворога. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку
14.04.23
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Україна
Перемогти Росію, а потім порозумітися з нею
Джек Дівайн
Після холодної війни Захід знехтував Москвою. Варто використати наступний шанс – після перемоги України, вважає ексвіцедиректор ЦРУ
13.04.23
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Дискурси
414-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу ЗСУ відбили 45 атак ворога. Найзапекліші бої тривають за Мар’їнку
13.04.23
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Україна
Лісові коти і танець помаранчі
Юрій Винничук
Чи можна щось перекладати, не володіючи мовою досконало? Можна, бо, зрештою, є словники, є коментарі. Але це якщо є бажання туди зазирати
12.04.23
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Дискурси
Гріти діда
Люба-Параскевія СТРИНАДЮК
Гріти діда ми ходили в Живну середу перед Великоднем, зранку йшли з кошеликами від хати до хати, збираючи кукуци собі в кошелі
12.04.23
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Дискурси
Благородний дикун
Олеся Ісаюк
Завдяки потужній інерції і механізмам реплікації поведінки постсовєтське виховання у своїй масі — це не стільки про соціалізацію, скільки про муштру як єдиний спосіб соціалізації.
12.04.23
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Україна
Роль театрального мистецтва у часі війни
Юлія Костинюк
Сучасний український театр впливає на війну не менш потужно, ніж вона на нього, – практично та ідеологічно, відстоюючи власні кордони та допомагаючи їх відстоювати співвітчизникам, роблячи вибір тут і тепер, спрямований на досягнення свободи, розповідаючи про війну за межами нашої країни.
12.04.23
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Штука