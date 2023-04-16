Великодня листівка УПА

Роль театрального мистецтва у часі війни

Юлія Костинюк

Сучасний український театр впливає на війну не менш потужно, ніж вона на нього, – практично та ідеологічно, відстоюючи власні кордони та допомагаючи їх відстоювати співвітчизникам, роблячи вибір тут і тепер, спрямований на досягнення свободи, розповідаючи про війну за межами нашої країни.