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Осип Сорохтей «Хресна дорога»
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Осип Сорохтей «Хресна дорога»
П'ятниця, Квітень 14, 2023 - 14:00
До теми
Пробудження
Дзвенислава Новаківська, Діана Клочко
Діалог мистецтвознавиці Діани Клочко та правнучки Олекси Новаківського – Дзвенислави Новаківської, яка фахово реалізується у сфері лідерства та трансформації, про сучасну перспективу бачення малярства Олекси Новаківського і розуміння його досвіду проживання війни 100-літньої давності.
14.04.23
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Штука
Перемогти Росію, а потім порозумітися з нею
Джек Дівайн
Після холодної війни Захід знехтував Москвою. Варто використати наступний шанс – після перемоги України, вважає ексвіцедиректор ЦРУ
13.04.23
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Дискурси
414-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу ЗСУ відбили 45 атак ворога. Найзапекліші бої тривають за Мар’їнку
13.04.23
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Україна
Благородний дикун
Олеся Ісаюк
Завдяки потужній інерції і механізмам реплікації поведінки постсовєтське виховання у своїй масі — це не стільки про соціалізацію, скільки про муштру як єдиний спосіб соціалізації.
12.04.23
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Україна
Роль театрального мистецтва у часі війни
Юлія Костинюк
Сучасний український театр впливає на війну не менш потужно, ніж вона на нього, – практично та ідеологічно, відстоюючи власні кордони та допомагаючи їх відстоювати співвітчизникам, роблячи вибір тут і тепер, спрямований на досягнення свободи, розповідаючи про війну за межами нашої країни.
12.04.23
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Штука
413-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Незважаючи на численні втрати в техніці та живій силі, росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу ЗСУ відбили 72 атаки.
12.04.23
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Україна
Про вічне і тлінне. Новий альбом U2
Олег Яськів
Музика довгої дороги позаду і короткої дороги попереду. Музика досвіду і мовчання, музика вдячності і стриманості, музика любові і віри
11.04.23
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Дискурси
412-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Незважаючи на численні втрати в техніці та живій силі, росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу ЗСУ відбили 52 атаки.
11.04.23
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Україна