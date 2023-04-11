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А взявши чашу, і подяку вчинивши, Він подав їм і сказав: Пийте з неї всі
Матея 26:27
До теми
412-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Незважаючи на численні втрати в техніці та живій силі, росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу ЗСУ відбили 52 атаки.
11.04.23
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Україна
411-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу завдяки мужності воїнів ЗСУ було відбито 58 атак російського ворога.
10.04.23
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Україна
Хліб і видовища
Юрко ТИМЧУК
Думскролінг (він ж думсерфінг) був поважною проблемою в часи коронавірусу. Війна «акт споживання великої кількості негативних новин» поглибила, і психологи мають клопіт досліджувати та долати нові проблеми в людських головах.
10.04.23
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Україна
«Війна і мир» чи «Слава Україні»?
Аделіна Єфіменко
Ольга Кульчинська і Андрій Жилиховський у фіналі вийшли на сцену під аплодисменти публіки у футболках з державним гербом вільної України – Тризубом. Цей символ «Слави України!» зрозумілий німецькій авдиторії і викликав бурхливу підтримку – Брава, Браво, Браві!
10.04.23
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Штука
Притулок часу
Віталій Портников
Адже ми були в одному притулку з росіянами – і змогли вибратися на біле світло і побачити сонце, а вони досі риють нори в темряві цвинтаря
09.04.23
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Дискурси
Мрії мирних людей
Тепер, коли відбувається зміна всіх цінностей і орієнтирів, важливо пам’ятати про свої бажання і не зраджувати їм. Цей проєкт – нагадування кожному, що наші мрії здійснюються, тому варто детально уявляти місце, обставини і свій стан.
09.04.23
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Штука
410-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу завдяки мужності воїнів ЗСУ було відбито понад 50 атак ворога.
09.04.23
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Україна
Усе зі всім
Василь МАХНО
Прогріється повітря від пташиних голосів, наповняться ріки прибутною водою й виллється на нас стільки музики, що вистарчить її як п’ятеро хлібів і двох рибин усім і для всіх
08.04.23
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Дискурси