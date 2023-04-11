А взявши чашу, і подяку вчинивши, Він подав їм і сказав: Пийте з неї всі

Мрії мирних людей

Тепер, коли відбувається зміна всіх цінностей і орієнтирів, важливо пам’ятати про свої бажання і не зраджувати їм. Цей проєкт – нагадування кожному, що наші мрії здійснюються, тому варто детально уявляти місце, обставини і свій стан.