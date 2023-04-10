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Андрій Гуменюк. Червоний півень
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Андрій Гуменюк
Понеділок, Квітень 10, 2023 - 23:30
До теми
«Війна і мир» чи «Слава Україні»?
Аделіна Єфіменко
Ольга Кульчинська і Андрій Жилиховський у фіналі вийшли на сцену під аплодисменти публіки у футболках з державним гербом вільної України – Тризубом. Цей символ «Слави України!» зрозумілий німецькій авдиторії і викликав бурхливу підтримку – Брава, Браво, Браві!
10.04.23
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Штука
Мрії мирних людей
Тепер, коли відбувається зміна всіх цінностей і орієнтирів, важливо пам’ятати про свої бажання і не зраджувати їм. Цей проєкт – нагадування кожному, що наші мрії здійснюються, тому варто детально уявляти місце, обставини і свій стан.
09.04.23
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Штука
410-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу завдяки мужності воїнів ЗСУ було відбито понад 50 атак ворога.
09.04.23
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Україна
409-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу завдяки мужності воїнів ЗСУ було відбито понад 60 атак ворога.
08.04.23
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Україна
Передвістя весни
Назарій Заноз
Не варто поспішати, не варто виплекувати забагато очікувань, бо таке перегорання від заморозків – воно зробить лише гірше
07.04.23
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Дискурси
Остап на Благовіщення
7 квітня у Львові за адресою Старий Ринок, 7 виставкою «Остап Лозинський /03.04.1983-6.01.2022/ Перервана лінія» розпочинає діяльність нова мистецька галерея Shum Art Gallery.
07.04.23
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Штука
408-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російський ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – за минулу добу підрозділи Збройних Сил України відбили понад 40 ворожих атак.
07.04.23
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Україна
Як пам'ятати театр Маріуполя чи Херсона?
Війна — це масштабна переоцінка цінностей в усіх аспектах. Що ми захищаємо? Суто своє біологічне існування в певних географічних межах? Ми боронимо щось інше. Це «інше» треба пам’ятати, перетворювати його з болю у досвід. Сучасний театр зберігає пам’ять.
06.04.23
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Штука