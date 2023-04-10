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Український воїн у бою за Бахмут. Фото AFP
Понеділок, Квітень 10, 2023 - 00:15
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409-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу завдяки мужності воїнів ЗСУ було відбито понад 60 атак ворога.
08.04.23
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Україна
Остап на Благовіщення
7 квітня у Львові за адресою Старий Ринок, 7 виставкою «Остап Лозинський /03.04.1983-6.01.2022/ Перервана лінія» розпочинає діяльність нова мистецька галерея Shum Art Gallery.
07.04.23
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Штука
408-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російський ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – за минулу добу підрозділи Збройних Сил України відбили понад 40 ворожих атак.
07.04.23
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Україна
Як пам'ятати театр Маріуполя чи Херсона?
Війна — це масштабна переоцінка цінностей в усіх аспектах. Що ми захищаємо? Суто своє біологічне існування в певних географічних межах? Ми боронимо щось інше. Це «інше» треба пам’ятати, перетворювати його з болю у досвід. Сучасний театр зберігає пам’ять.
06.04.23
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Штука
407-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на наступі на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу відбито більш як 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка
06.04.23
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Україна
Українська Африка
Андрій ГУМЕНЮК
Не хочу розповідати вам про героїзм і про баталії. Я хочу розповісти про іншу правду. Буденну окопну правду. Власну правду, доволі суб’єктивну, але мою.
05.04.23
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Галичина
Як мале військо перемагало могутнішого ворога
Юрій Винничук
Друга армія світу виявилася надутою бульбашкою. І це не вперше, коли вона дістає по писку від значно менших сил
05.04.23
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Дискурси
Сходження до світових вершин
Теодор Кухар
Жоден оркестр в Україні не може й близько порівнятись з тим, що маємо ми тепер. Це значний престиж для репутації оркестру, не лише у Львові, Україні, а й на міжнародних подіях, у яких оркестр показав себе серед найвищих світових колективів.
05.04.23
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Штука