Christus surréxit!

Воскресіння Христа. Мозаїка в монастирі Осіос-Лукасголовна

Воскресіння Христа. Мозаїка в монастирі Осіос-Лукас

Субота, Квітень 8, 2023 - 22:45

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Остап на Благовіщення
7 квітня у Львові за адресою Старий Ринок, 7  виставкою «Остап Лозинський /03.04.1983-6.01.2022/ Перервана лінія» розпочинає діяльність нова мистецька галерея Shum Art Gallery.
07.04.23 | | Штука
408-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російський ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – за минулу добу підрозділи Збройних Сил України відбили понад 40 ворожих атак.
07.04.23 | | Україна
Як пам'ятати театр Маріуполя чи Херсона?
Війна — це масштабна переоцінка цінностей в усіх аспектах. Що ми захищаємо? Суто своє біологічне існування в певних географічних межах? Ми боронимо щось інше. Це «інше» треба пам’ятати, перетворювати його з болю у досвід. Сучасний театр зберігає пам’ять.
06.04.23 | | Штука
407-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на наступі на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу відбито більш як 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка
06.04.23 | | Україна
Як мале військо перемагало могутнішого ворога
Юрій Винничук
Друга армія світу виявилася надутою бульбашкою.  І це не вперше, коли вона дістає по писку від значно менших сил
05.04.23 | | Дискурси
Сходження до світових вершин
Теодор Кухар
Жоден оркестр в Україні не може й близько порівнятись з тим, що маємо ми тепер. Це значний престиж для репутації оркестру, не лише у Львові, Україні, а й на міжнародних подіях, у яких оркестр показав себе серед найвищих світових колективів.
05.04.23 | | Штука
Винайдення Коломиї Володимиром Грабовецьким
Іван Монолатій
Як можна ідентифікувати його суто «коломийські» сюжети – яко історичні чи краєзнавчі?
05.04.23 | | Минуле
406-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, протягом доби було відбито понад 60 атак. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.
05.04.23 | | Україна

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