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Остап Лозинський «Благовіщення» (2019)
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Остап Лозинський «Благовіщення» (2019)
П'ятниця, Квітень 7, 2023 - 13:15
До теми
Остап на Благовіщення
7 квітня у Львові за адресою Старий Ринок, 7 виставкою «Остап Лозинський /03.04.1983-6.01.2022/ Перервана лінія» розпочинає діяльність нова мистецька галерея Shum Art Gallery.
07.04.23
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Штука
Як пам'ятати театр Маріуполя чи Херсона?
Війна — це масштабна переоцінка цінностей в усіх аспектах. Що ми захищаємо? Суто своє біологічне існування в певних географічних межах? Ми боронимо щось інше. Це «інше» треба пам’ятати, перетворювати його з болю у досвід. Сучасний театр зберігає пам’ять.
06.04.23
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Штука
407-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на наступі на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу відбито більш як 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка
06.04.23
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Україна
Сходження до світових вершин
Теодор Кухар
Жоден оркестр в Україні не може й близько порівнятись з тим, що маємо ми тепер. Це значний престиж для репутації оркестру, не лише у Львові, Україні, а й на міжнародних подіях, у яких оркестр показав себе серед найвищих світових колективів.
05.04.23
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Штука
Винайдення Коломиї Володимиром Грабовецьким
Іван Монолатій
Як можна ідентифікувати його суто «коломийські» сюжети – яко історичні чи краєзнавчі?
05.04.23
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Минуле
406-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, протягом доби було відбито понад 60 атак. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.
05.04.23
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Україна
Мовою тіла замість слів
Сьогодні, коли загроза існуванню України знову перестала бути фактом минулого, хореографи та танцівники осмислюють виклики, з якими стикається кожен українець. Мовою тіла та танцю говорять про найскладніше, для чого бракує слів.
04.04.23
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Штука
Кілька незасвоєних уроків Володимира Яніва
Людмила Тарнашинська
«Відшукати первні нашої духовности, проаналізувати себе, сягнути до джерел, відчистити духовність від намулу чужого, розкладового, руйнуючого, щоб іти до абсолютного Добра»
04.04.23
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Минуле