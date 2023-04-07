Остап Лозинський «Благовіщення» (2019)

Сходження до світових вершин

Теодор Кухар

Жоден оркестр в Україні не може й близько порівнятись з тим, що маємо ми тепер. Це значний престиж для репутації оркестру, не лише у Львові, Україні, а й на міжнародних подіях, у яких оркестр показав себе серед найвищих світових колективів.