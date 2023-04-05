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Не називай солодким те, що породжує гіркоту
Григорій Сковорода
До теми
406-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, протягом доби було відбито понад 60 атак. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.
05.04.23
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Україна
Кілька незасвоєних уроків Володимира Яніва
Людмила Тарнашинська
«Відшукати первні нашої духовности, проаналізувати себе, сягнути до джерел, відчистити духовність від намулу чужого, розкладового, руйнуючого, щоб іти до абсолютного Добра»
04.04.23
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Минуле
Дивний матеріал ламає класичний закон фізики
Зі збільшенням тиску теплопровідність арсеніду бору падає, і це змушує фізиків переосмислити науку про екстремальні умови
04.04.23
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Наука
405-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу ЗСУ відбили 69 атак противника. Найзапекліші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку
04.04.23
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Україна
Прості рецепти
Юрко ТИМЧУК
Війна – оптимальний час для зміни правил гри, й оптимізація процесів у цей страшний період потребує менше ресурсів. Головне – не загратися.
03.04.23
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Україна
Солодких снів, ChatGPT
Енді Кесслер
Штучний інтелект може дати уявлення про те, що робить наш мозок, коли ми спимо: спотворених вхідних даних знімає зациклення у пошуку закономірностей
03.04.23
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Дискурси
404-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни далі зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу ЗСУ відбили 70 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.
03.04.23
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Україна
«Космогонія»: чи тільки розмір має значення?
Богдан Мисюга
Велике полотнище має кілька рівнів оптичного сприйняття. Здалеку – ілюзія рухомого газо-подібного простору, що дає відчуття невагомості. При наближенні – ілюзія руху більша, крім того стають видимі небесні тіла та прозорі обриси міфологічних сцен.
02.04.23
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Штука