Душа ніколи не мислить поза образом

День ганьби для МОК

Максим МУЛЯР

«День ганьби для МОК» – так відреагували в Україні та в багатьох західних державах на рекомендації Міжнародного олімпійського комітету щодо допуску росіян і білорусів до змагань. Але своє обурення висловила й Росія.