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Такт – це вміння описати інших так, як вони себе бачать
Авраам Лінкольн
До теми
403-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни далі зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу ЗСУ відбили 70 атак противника. Найінтенсивніші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку
02.04.23
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Україна
402-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни далі зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу ЗСУ відбили 70 атак противника. Найінтенсивніші бої тривають за Білогорівку, Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку
01.04.23
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Україна
День ганьби для МОК
Максим МУЛЯР
«День ганьби для МОК» – так відреагували в Україні та в багатьох західних державах на рекомендації Міжнародного олімпійського комітету щодо допуску росіян і білорусів до змагань. Але своє обурення висловила й Росія.
01.04.23
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У світі
Аркадійський Арканум
Юрко ПРОХАСЬКО
Панувала гомінка денна весна, діяльна і невгамовна, стояло велике відчуття неймовірно відкритої і відвертої будучини
31.03.23
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Дискурси
401-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджуватися на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі боїв залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка. За минулу добу ЗСУ відбили 80 атак ворога
31.03.23
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Україна
Мистецька школа Олекси Новаківського
Любов Волошин
До 100-літнього ювілею заснованої Андреєм Шептицьким школи, що стала унікальним культурно-мистецьким феноменом в історії української образотворчості
30.03.23
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Минуле
400-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі боїв залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка. За минулу добу ЗСУ відбили 60 атак ворога
30.03.23
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Україна
Добро-творець Євген Гулевич
Феноменально розкутий розум, вільний від штампів і стереотипів, чутливий до тонких матерій культури, нюансів мови і мовчання. Писав дуже винахідливо. І мислив так само. Мав інтелектуальну броню від безумства війни. Але від осколків і куль ця броня не могла вберегти.
29.03.23
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Штука