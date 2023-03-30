передова-вибухи-березень

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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Березень 2023 року
Четвер, Березень 30, 2023 - 11:45
До теми
Добро-творець Євген Гулевич
Феноменально розкутий розум, вільний від штампів і стереотипів, чутливий до тонких матерій культури, нюансів мови і мовчання. Писав дуже винахідливо. І мислив так само. Мав інтелектуальну броню від безумства війни. Але від осколків і куль ця броня не могла вберегти.
29.03.23
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Штука
Передчуття війни: чи можна спрогнозувати збройний конфлікт
Андрій Кордіяк
Попри попередження, вітчизняні політики (разом із СБУ) тривалий час спостерігали за розгортанням російського проєкту в Україні з відвертою байдужістю.
29.03.23
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Минуле
399-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни зосереджуються на наступі на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі боїв залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка та їх околиці. За минулу добу ЗСУ відбили 57 атак ворога
29.03.23
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Україна
Можна синю або червону пігулку, але синіх нема
Юваль Гарарі · Трістан Гарріс · Аза Раскін
Мова – це операційна система культури. Опанувавши мову, штучний інтелект отримує ключ до цивілізації. Ми не можемо вдруге програти йому
28.03.23
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Дискурси
Концерт «Колискова для солдата»
Головною метою проєкту є не лише підтримати бойових дух наших воїнів, а й подарувати нотки спокою, самозаглиблення та натхнення українською культурою, яку боронять наші захисники.
28.03.23
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Штука
398-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни зосереджують основні зусилля на наступі на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку, протягом минулої доби підрозділи ЗСУ відбили 62 атаки ворога
28.03.23
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Україна
50 років тому Львів був обклеєний листівками
Їх видрукували учасники «Українського національно-визвольного фронту», поширили студенти історичного факультету Львівського університету та «Політехніки»
27.03.23
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Минуле
Все пізнається в порівнянні
Юрко ТИМЧУК
Сказане тисячі років тому «по їхніх плодах пізнаєте їх» ніколи не втратить актуальності. У III тисячолітті достатньо ресурсів, аби побачити плоди і оцінити
27.03.23
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Україна