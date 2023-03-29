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Zenos Frudakis "Freedom"
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Зенос Фрудакіс «Свобода»
Середа, Березень 29, 2023 - 11:45
До теми
Концерт «Колискова для солдата»
Головною метою проєкту є не лише підтримати бойових дух наших воїнів, а й подарувати нотки спокою, самозаглиблення та натхнення українською культурою, яку боронять наші захисники.
28.03.23
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Штука
398-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни зосереджують основні зусилля на наступі на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку, протягом минулої доби підрозділи ЗСУ відбили 62 атаки ворога
28.03.23
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Україна
50 років тому Львів був обклеєний листівками
Їх видрукували учасники «Українського національно-визвольного фронту», поширили студенти історичного факультету Львівського університету та «Політехніки»
27.03.23
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Минуле
Все пізнається в порівнянні
Юрко ТИМЧУК
Сказане тисячі років тому «по їхніх плодах пізнаєте їх» ніколи не втратить актуальності. У III тисячолітті достатньо ресурсів, аби побачити плоди і оцінити
27.03.23
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Україна
Театр
Андрій Содомора
День театру, а радше – дні. Бо «Весь світ – театр, а люди в нім – актори»… Нині – у прямому розумінні слова: actor – той, хто діє. З думкою про Перемогу
27.03.23
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Дискурси
Всередині моєї кімнати
Олексій Паляничка
Якого значення набувають помешкання, які втрачають своїх мешканців? Війна руйнує не лише життя та житло. Війна великою мірою руйнує і сенси. Тому й пошук нового дому – часто це подорож, у якій люди стають шукачами нових сенсів та значень.
27.03.23
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Штука
397-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни надалі зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках Луганської та Донецької областей. На них воїни Збройних Сил України відбили понад 50 ворожих атак..
27.03.23
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Україна
Шептицькі versus нацизм
Ігор Набитович
Звіт працівника МЗС Німеччини про розмову з Шептицькими цілковито спростовує тезу про те, що нібито митрополит Шептицький «не ризикував життям», рятуючи євреїв
26.03.23
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Минуле