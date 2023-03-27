Лише наймудріші та найдурніші не можуть змінитися

Всередині моєї кімнати

Олексій Паляничка

Якого значення набувають помешкання, які втрачають своїх мешканців? Війна руйнує не лише життя та житло. Війна великою мірою руйнує і сенси. Тому й пошук нового дому – часто це подорож, у якій люди стають шукачами нових сенсів та значень.