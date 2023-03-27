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Лише наймудріші та найдурніші не можуть змінитися
Конфуцій
До теми
Всередині моєї кімнати
Олексій Паляничка
Якого значення набувають помешкання, які втрачають своїх мешканців? Війна руйнує не лише життя та житло. Війна великою мірою руйнує і сенси. Тому й пошук нового дому – часто це подорож, у якій люди стають шукачами нових сенсів та значень.
27.03.23
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Штука
Шептицькі versus нацизм
Ігор Набитович
Звіт працівника МЗС Німеччини про розмову з Шептицькими цілковито спростовує тезу про те, що нібито митрополит Шептицький «не ризикував життям», рятуючи євреїв
26.03.23
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Минуле
396-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни надалі зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках Луганської та Донецької областей. На них воїни Збройних Сил України відбили понад 85 атак загарбників.
26.03.23
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Україна
Концерт
Василь МАХНО
Кожен концерт, кожне виконання – це момент своєрідного народження, тобто пологів. Присутність при пологах – особливе відчуття й емоційне потрясіння
25.03.23
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Дискурси
395-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російський ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Підрозділи Збройних Сил України відбили на цих напрямках 59 атак ворога.
25.03.23
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Україна
Долари на муровану церкву у Бортятині
Мар'ян ХОМЯК
У березні 1936 року о. Василь, батько Богдана-Ігоря Антонича, ініціював будівництво церкви. До кінця року церква стояла
24.03.23
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Минуле
Фотопізнання структур Всесвіту
Роман Семен
Виставка «Неформатний формат» постане як результат багаторічних зйомок, переосмислення будови Всесвіту, його колових і спіральних анатомій. У цих світлинах можна спостерігати тенденцію до вивчення кругових ліній і сфер.
24.03.23
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Штука
394-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Завдяки професійним і злагодженим діям наші захисники відбили тут 79 атак.
24.03.23
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Україна