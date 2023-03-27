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Олександр Богомазов. Абстракція
Понеділок, Березень 27, 2023 - 00:15
До теми
395-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російський ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Підрозділи Збройних Сил України відбили на цих напрямках 59 атак ворога.
25.03.23
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Україна
394-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Завдяки професійним і злагодженим діям наші захисники відбили тут 79 атак.
24.03.23
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Україна
Від "Затоплення" до "Потопу"
У місті, де за один день вбили десять тисяч його мешканців, немає меморіальної дошки, топоніму чи музейної експозиції. Отож це виставка про розмиту історію Станіславова-Франківська та розмова про історичний геноцид, яка відбувається на тлі геноциду нового.
23.03.23
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Штука
Життя як малярство
Оксана Палій
Творчість Марії Карп’юк та Осипа Сорохтея – це своєрідний мистецький документ складної доби, коли мистецтво позначалося на формуванні української ідентичності, активно впливало на боротьбу за національне самовизначення.
23.03.23
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Штука
Плагіат як наслідок
Олеся Ісаюк
Після певної суспільної сходинки звання необхідне. Навіть якщо воно не потрібне ні самому дисертантові, ні його сфері занять, ні посаді, ні роботі, яку він виконує. Має бути — і все.
23.03.23
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Україна
393-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, на інших обороняються. Минулої доби підрозділами Сил оборони відбито 83 ворожі атаки на східній ділянці фронту.
23.03.23
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Україна
Світлій пам'яті Олександра Козаренка
Андрій Содомора
У творчому натхненні, знявши руки з клавіатури, дослухається Він до фортеп’янних акордів, які відлітають, щоб долучитися до гармонії високих сфер, щоб зазвучати у Вічному...
22.03.23
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Галичина
Пригоди «дівочого віночка»
Юрій Винничук
Давня Галичина не була аж такою цнотливою, як декому хотілося б. І мова йде не тільки про лайку, а про статеве життя
22.03.23
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Дискурси