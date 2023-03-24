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Параноїдальна критична самотність
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Сальвадор Далі «Параноїдальна критична самотність» (1935)
П'ятниця, Березень 24, 2023 - 12:45
До теми
Від "Затоплення" до "Потопу"
У місті, де за один день вбили десять тисяч його мешканців, немає меморіальної дошки, топоніму чи музейної експозиції. Отож це виставка про розмиту історію Станіславова-Франківська та розмова про історичний геноцид, яка відбувається на тлі геноциду нового.
23.03.23
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Штука
Життя як малярство
Оксана Палій
Творчість Марії Карп’юк та Осипа Сорохтея – це своєрідний мистецький документ складної доби, коли мистецтво позначалося на формуванні української ідентичності, активно впливало на боротьбу за національне самовизначення.
23.03.23
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Штука
Пісні дні
Люба-Параскевія СТРИНАДЮК
Тато говів у Великий піст. Їв у Живний чітвер увечір – то аж у неділю Великодну рано, навіть води ни пив. Вранці на Великдень розговлявся
23.03.23
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Дискурси
393-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, на інших обороняються. Минулої доби підрозділами Сил оборони відбито 83 ворожі атаки на східній ділянці фронту.
23.03.23
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Україна
Деколонізація. Чому і як вона буде здійснюватися?
Володимир В’ЯТРОВИЧ
Потреба такої політики обумовлюється не лише прагненням відновити історичну справедливість. Головний мотив нині – безпека.
22.03.23
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Україна
Культура каже, хто ми є
Уляна Мороз
Чи використовує сфера культури всю силу, щоб ми перемогли у цій війні? Що може дати театр як культурна інституція? Що нам допоможе вийти із совкових кіл недовіри й байдужості? Чим ми єдині, яку суперсилу єдності отримали дорогою ціною величезної кількості жертв?
22.03.23
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Штука
392-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни ведуть наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, на інших – обороняються. Минулої доби підрозділи Збройних Сил України відбили 114 ворожих атак на східній ділянці фронту
22.03.23
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Україна
Світло Юзефа Робаковського
Усі його роботи, починаючи від ранніх експериментів з фотографією ще наприкінці 1950-х та у 1960-х, із кіноплівкою від 1970-х, а згодом відео чи цифровими носіями оперують світлочутливістю як засобом, методом та й власне меседжем — так, його творчість чистий приклад коли medium is the message.
21.03.23
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Штука