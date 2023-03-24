Параноїдальна критична самотність

Від "Затоплення" до "Потопу"

У місті, де за один день вбили десять тисяч його мешканців, немає меморіальної дошки, топоніму чи музейної експозиції. Отож це виставка про розмиту історію Станіславова-Франківська та розмова про історичний геноцид, яка відбувається на тлі геноциду нового.