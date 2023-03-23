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В окопі. Березень 2023 року
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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Березень 2023 року
Четвер, Березень 23, 2023 - 14:30
До теми
Від "Затоплення" до "Потопу"
У місті, де за один день вбили десять тисяч його мешканців, немає меморіальної дошки, топоніму чи музейної експозиції. Отож це виставка про розмиту історію Станіславова-Франківська та розмова про історичний геноцид, яка відбувається на тлі геноциду нового.
23.03.23
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Штука
Життя як малярство
Оксана Палій
Творчість Марії Карп’юк та Осипа Сорохтея – це своєрідний мистецький документ складної доби, коли мистецтво позначалося на формуванні української ідентичності, активно впливало на боротьбу за національне самовизначення.
23.03.23
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Штука
Культура каже, хто ми є
Уляна Мороз
Чи використовує сфера культури всю силу, щоб ми перемогли у цій війні? Що може дати театр як культурна інституція? Що нам допоможе вийти із совкових кіл недовіри й байдужості? Чим ми єдині, яку суперсилу єдності отримали дорогою ціною величезної кількості жертв?
22.03.23
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Штука
392-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни ведуть наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, на інших – обороняються. Минулої доби підрозділи Збройних Сил України відбили 114 ворожих атак на східній ділянці фронту
22.03.23
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Україна
Світло Юзефа Робаковського
Усі його роботи, починаючи від ранніх експериментів з фотографією ще наприкінці 1950-х та у 1960-х, із кіноплівкою від 1970-х, а згодом відео чи цифровими носіями оперують світлочутливістю як засобом, методом та й власне меседжем — так, його творчість чистий приклад коли medium is the message.
21.03.23
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Штука
На сторожі української державності
Богдан Романів
Нині 95 років від народження визначного українського вченого, багатолітнього голови Наукового товариства ім. Шевченка Олега Романіва (1928–2005).
21.03.23
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Минуле
391-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Минулої доби росіяни зосереджували свої основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, наші захисники відбили понад 120 атак окупантів на зазначених напрямках
21.03.23
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Україна
«Обережно! Мавпи кидаються лайном»
Юрко ТИМЧУК
Оголошення з таким застереженням висять у зоопарках на клітках з горилами, шимпанзе та іншими лапундерами. Є надія, що аналогічні повідомлення з’являться по периметру кордону РФ й обов’язково на стіні московського Кремля.
20.03.23
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Україна