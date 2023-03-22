Please Please Me

«Обережно! Мавпи кидаються лайном»

Юрко ТИМЧУК

Оголошення з таким застереженням висять у зоопарках на клітках з горилами, шимпанзе та іншими лапундерами. Є надія, що аналогічні повідомлення з’являться по периметру кордону РФ й обов’язково на стіні московського Кремля.