Please Please Me

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60 років тому вийшов перший альбом Бітлів. Через 205 днів почалася бітломанія
Середа, Березень 22, 2023 - 11:00
До теми
391-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Минулої доби росіяни зосереджували свої основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, наші захисники відбили понад 120 атак окупантів на зазначених напрямках
21.03.23
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Україна
«Обережно! Мавпи кидаються лайном»
Юрко ТИМЧУК
Оголошення з таким застереженням висять у зоопарках на клітках з горилами, шимпанзе та іншими лапундерами. Є надія, що аналогічні повідомлення з’являться по периметру кордону РФ й обов’язково на стіні московського Кремля.
20.03.23
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Україна
390-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росія продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби наші відбили 69 атак противника на зазначених напрямках. Епіцентром бойових дій залишається Бахмут
20.03.23
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Україна
Рідна мова формує зв'язки в нашому мозку
Мова, якою ми спілкуємося з дитинства, модулює провідність у мозку, що впливає на обробку інформації та когнітивне мислення дорослої людини.
19.03.23
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Наука
389-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Не зважаючи на людські втрати, РФ продовжує вести загарбницьку війну, продовжує наступ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, за добу ЗСУ відбили 83 атаки, епіцентром бойових дій залишається Бахмут
19.03.23
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Україна
У пошуках найнуднішого числа у світі
Манон Бішофф
Те, що прості числа та степені двійки зачаровують багатьох людей, не дивує. Виявилось, що всі числа розділилися на два табори: цікаві та нудні. Чому?
18.03.23
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Наука
388-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Основною метою росіян залишається вихід на межі Донецької та Луганської областей, свої основні зусилля вони зосереджують на наступі на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, відбито понад 100 атак
18.03.23
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Україна
Музична Шевченкіана
У суботу, 18 березня, у Музеї Митрополита Андрея Шептицького у Львові на вул. Кривоноса, 1 – незвичайний музичний вечір: це буде справжній концерт, присвячений 209-річчю від дня народження Тараса Шевченка.
17.03.23
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Штука