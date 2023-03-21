Танкіст. Донеччина

Молдова – не Білорусь

Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ

Чи вдасться Кремлю зробити з Молдови «другу Білорусь»? Для цього довелося б скинути чинний проєвропейський уряд і посадити в Кишиневі проросійського намісника. Кілька років тому Москві це вдалося.