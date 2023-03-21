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Танкіст. Донеччина
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Танкіст. Донеччина. Березень 2023 року. Фото: Сергій Нужненко
Вівторок, Березень 21, 2023 - 12:15
До теми
390-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росія продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби наші відбили 69 атак противника на зазначених напрямках. Епіцентром бойових дій залишається Бахмут
20.03.23
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Україна
389-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Не зважаючи на людські втрати, РФ продовжує вести загарбницьку війну, продовжує наступ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, за добу ЗСУ відбили 83 атаки, епіцентром бойових дій залишається Бахмут
19.03.23
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Україна
У пошуках найнуднішого числа у світі
Манон Бішофф
Те, що прості числа та степені двійки зачаровують багатьох людей, не дивує. Виявилось, що всі числа розділилися на два табори: цікаві та нудні. Чому?
18.03.23
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Наука
388-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Основною метою росіян залишається вихід на межі Донецької та Луганської областей, свої основні зусилля вони зосереджують на наступі на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, відбито понад 100 атак
18.03.23
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Україна
Музична Шевченкіана
У суботу, 18 березня, у Музеї Митрополита Андрея Шептицького у Львові на вул. Кривоноса, 1 – незвичайний музичний вечір: це буде справжній концерт, присвячений 209-річчю від дня народження Тараса Шевченка.
17.03.23
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Штука
“Ольвія”: плата за вибір
Олеся Ісаюк
Росія зациклена на великодержавництві, Україна її приваблює саме вітальністю — але у вельми специфічний спосіб, викликаючи бажання упокорити і придушити.
17.03.23
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Україна
Молдова – не Білорусь
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Чи вдасться Кремлю зробити з Молдови «другу Білорусь»? Для цього довелося б скинути чинний проєвропейський уряд і посадити в Кишиневі проросійського намісника. Кілька років тому Москві це вдалося.
17.03.23
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У світі
Вілла і воля пані М.
Юрко ПРОХАСЬКО
Пахощі фіалок линули в теплих плесах сонця поверх перестарілого підліску. Їх перебивав сильний, стрімкий і сороміцький запах коцурів. Діравив їх, бив, як міль коштовну тканину
17.03.23
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Дискурси