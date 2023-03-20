Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
spring
головна
Гільзи на талому снігу. Фото Віктора Біщука
Понеділок, Березень 20, 2023 - 00:45
До теми
У пошуках найнуднішого числа у світі
Манон Бішофф
Те, що прості числа та степені двійки зачаровують багатьох людей, не дивує. Виявилось, що всі числа розділилися на два табори: цікаві та нудні. Чому?
18.03.23
|
|
Наука
388-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Основною метою росіян залишається вихід на межі Донецької та Луганської областей, свої основні зусилля вони зосереджують на наступі на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, відбито понад 100 атак
18.03.23
|
|
Україна
Музична Шевченкіана
У суботу, 18 березня, у Музеї Митрополита Андрея Шептицького у Львові на вул. Кривоноса, 1 – незвичайний музичний вечір: це буде справжній концерт, присвячений 209-річчю від дня народження Тараса Шевченка.
17.03.23
|
|
Штука
Молдова – не Білорусь
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Чи вдасться Кремлю зробити з Молдови «другу Білорусь»? Для цього довелося б скинути чинний проєвропейський уряд і посадити в Кишиневі проросійського намісника. Кілька років тому Москві це вдалося.
17.03.23
|
|
У світі
387-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Основні зусилля російські війська далі зосереджують на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках в Луганській та Донецькій областях. Протягом минулої доби ворог здійснив понад 70 атак на цих напрямках
17.03.23
|
|
Україна
Плутанина стежок у пралісі літер
Тарас Прохасько
Щодня готуюся сказати так, як пре. І щодня здається, що варто починати ще не цього дня. Бо надто багато знаю про відчуття. Краще бути немовою
16.03.23
|
|
Дискурси
Пів року травматолога на війні
Олександр ГОМЕНЮК
Можна померти в будь-яку мить, московитські ракетні обстріли це гарантують. І я не хочу бути цивільною мішенню, якій не пощастило. Якщо судилося мені загинути, то це буде на моїх умовах... Фрагменти щоденника.
16.03.23
|
|
Україна
386-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Основні зусилля російські війська зосереджують на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках в Луганській та Донецькій областях. Протягом минулої доби ворог здійснив понад 75 атак на зазначених напрямках.
16.03.23
|
|
Україна