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Св. Патрік
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День св. Патріка
П'ятниця, Березень 17, 2023 - 12:15
До теми
Пів року травматолога на війні
Олександр ГОМЕНЮК
Можна померти в будь-яку мить, московитські ракетні обстріли це гарантують. І я не хочу бути цивільною мішенню, якій не пощастило. Якщо судилося мені загинути, то це буде на моїх умовах... Фрагменти щоденника.
16.03.23
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Україна
386-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Основні зусилля російські війська зосереджують на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках в Луганській та Донецькій областях. Протягом минулої доби ворог здійснив понад 75 атак на зазначених напрямках.
16.03.23
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Україна
385-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни далі зосереджують зусилля на веденні наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Підрозділи Збройних Сил України відбили понад 90 атак противника на зазначених напрямках
15.03.23
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Україна
Українці у Польщі: ХХ століття
Тарас Радь
Що таке бути польським українцем? Замітки на полях книги Ізи Хруслінської «Мереживо. Про українців з Польщі. Розмови з Петром Тимою»
14.03.23
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Галичина
Дроти
МАЙКЛ
Щоб добре говорити, треба говорити. Вимову шліфують. Словниковий запас збагачують. У ВПО вперше з’явилася можливість покращити – насправді вивчити – українську.
14.03.23
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Дискурси
384-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Попри значні втрати, росіяни продовжують наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили понад 100 ворожих атак на зазначених напрямках.
14.03.23
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Україна
Воєнне і військове
Юрко ТИМЧУК
Війна змінює пріоритети, і якщо в мирний час візит в Україну генсека ООН був би мегаподією, то зараз увага сконцентрована на інших важливих подіях.
13.03.23
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Україна
Амбіція
Андрій Содомора
Амбіція – один із латинізмів, який чи не найглибше заховав свій початковий образ, внутрішню форму, тобто те, що ми бачимо, промовляючи слово, чуючи його
13.03.23
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Дискурси