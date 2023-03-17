Св. Патрік

Пів року травматолога на війні

Олександр ГОМЕНЮК

Можна померти в будь-яку мить, московитські ракетні обстріли це гарантують. І я не хочу бути цивільною мішенню, якій не пощастило. Якщо судилося мені загинути, то це буде на моїх умовах... Фрагменти щоденника.