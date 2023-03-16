передова-березень

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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Березень 2023 року
Четвер, Березень 16, 2023 - 13:45
До теми
385-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни далі зосереджують зусилля на веденні наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Підрозділи Збройних Сил України відбили понад 90 атак противника на зазначених напрямках
15.03.23
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Україна
Дроти
МАЙКЛ
Щоб добре говорити, треба говорити. Вимову шліфують. Словниковий запас збагачують. У ВПО вперше з’явилася можливість покращити – насправді вивчити – українську.
14.03.23
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Дискурси
384-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Попри значні втрати, росіяни продовжують наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили понад 100 ворожих атак на зазначених напрямках.
14.03.23
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Україна
Воєнне і військове
Юрко ТИМЧУК
Війна змінює пріоритети, і якщо в мирний час візит в Україну генсека ООН був би мегаподією, то зараз увага сконцентрована на інших важливих подіях.
13.03.23
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Україна
Амбіція
Андрій Содомора
Амбіція – один із латинізмів, який чи не найглибше заховав свій початковий образ, внутрішню форму, тобто те, що ми бачимо, промовляючи слово, чуючи його
13.03.23
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Дискурси
Митець за рамками табу
Богдан Мисюга
Анатоль Степаненко привіз частину своєї вцілілої спадщини до Львова з Ірпеня, де пробув у окупації більше місяця. Особливо тепер, коли переосмислюються усі наративи про національне мистецтво доби Незалежності, конче зберегти всі знакові шедеври в достойному місці, бо нащадки такої втрати нам не пробачать.
13.03.23
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Штука
383-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Незважаючи на значні втрати, противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 102 атаки противника на зазначених напрямках.
13.03.23
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Україна
Перша вистава Театру Драматургів
Прем’єра першої експериментальної вистави Театру Драматургів «Військовий концерт» за п’єсою української драматургині Анастасії Косодій у режисурі Анастасії Сегеди присвячена темі протистояння повномасштабному вторгненню армії РФ до України.
12.03.23
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Штука