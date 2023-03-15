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Вінченцо Камуччіні
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Вінченцо Камуччіні «Вбивство Юлія Цезаря»
Середа, Березень 15, 2023 - 12:15
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Кремль домагається зміни політичного курсу Кишинева.
З документів, які потрапили в розпорядження німецьких ЗМІ випливає, що Москва має план повернути втрачений контроль над Молдовою.
15.03.23
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У світі
384-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Попри значні втрати, росіяни продовжують наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили понад 100 ворожих атак на зазначених напрямках.
14.03.23
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Україна
Воєнне і військове
Юрко ТИМЧУК
Війна змінює пріоритети, і якщо в мирний час візит в Україну генсека ООН був би мегаподією, то зараз увага сконцентрована на інших важливих подіях.
13.03.23
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Україна
Митець за рамками табу
Богдан Мисюга
Анатоль Степаненко привіз частину своєї вцілілої спадщини до Львова з Ірпеня, де пробув у окупації більше місяця. Особливо тепер, коли переосмислюються усі наративи про національне мистецтво доби Незалежності, конче зберегти всі знакові шедеври в достойному місці, бо нащадки такої втрати нам не пробачать.
13.03.23
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Штука
383-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Незважаючи на значні втрати, противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 102 атаки противника на зазначених напрямках.
13.03.23
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Україна
Перша вистава Театру Драматургів
Прем’єра першої експериментальної вистави Театру Драматургів «Військовий концерт» за п’єсою української драматургині Анастасії Косодій у режисурі Анастасії Сегеди присвячена темі протистояння повномасштабному вторгненню армії РФ до України.
12.03.23
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Штука
382-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Основною метою росіян залишається вихід на межі Донецької та Луганської областей, для цього ведуть наступ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. ЗСУ відбили 92 атаки противника на зазначених напрямках
12.03.23
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Україна
Шептицький і погроми в Галичині
Ігор Набитович
Син рабина почав оповідати про єврейську трагедію: "Дві важкі сльози розлилися по вирізьбленому зморшками обличчі митрополита…"
11.03.23
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Минуле