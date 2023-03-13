Вітер підтримує вогонь, але вітер його ж і гасить

Митець за рамками табу

Богдан Мисюга

Анатоль Степаненко привіз частину своєї вцілілої спадщини до Львова з Ірпеня, де пробув у окупації більше місяця. Особливо тепер, коли переосмислюються усі наративи про національне мистецтво доби Незалежності, конче зберегти всі знакові шедеври в достойному місці, бо нащадки такої втрати нам не пробачать.