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Передова. В окопі. Березень 2023
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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Березень 2023 року
Вівторок, Березень 14, 2023 - 14:30
До теми
Митець за рамками табу
Богдан Мисюга
Анатоль Степаненко привіз частину своєї вцілілої спадщини до Львова з Ірпеня, де пробув у окупації більше місяця. Особливо тепер, коли переосмислюються усі наративи про національне мистецтво доби Незалежності, конче зберегти всі знакові шедеври в достойному місці, бо нащадки такої втрати нам не пробачать.
13.03.23
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Штука
383-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Незважаючи на значні втрати, противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 102 атаки противника на зазначених напрямках.
13.03.23
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Україна
Перша вистава Театру Драматургів
Прем’єра першої експериментальної вистави Театру Драматургів «Військовий концерт» за п’єсою української драматургині Анастасії Косодій у режисурі Анастасії Сегеди присвячена темі протистояння повномасштабному вторгненню армії РФ до України.
12.03.23
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Штука
382-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Основною метою росіян залишається вихід на межі Донецької та Луганської областей, для цього ведуть наступ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. ЗСУ відбили 92 атаки противника на зазначених напрямках
12.03.23
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Україна
Шептицький і погроми в Галичині
Ігор Набитович
Син рабина почав оповідати про єврейську трагедію: "Дві важкі сльози розлилися по вирізьбленому зморшками обличчі митрополита…"
11.03.23
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Минуле
381-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Основні зусилля росіяни зосереджують на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили понад 100 атак противника на зазначених напрямках.
11.03.23
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Україна
Біля машини
Володимир Винниченко
Перша редакція другого оповідання Володимира Винниченка, написаного, вочевидь, улітку 1902 року
10.03.23
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Минуле
Спалені роки
Тарас Прохасько
Знимки, забрані під час обшуку, стають арканом, який затягує у пекло і винних перед цим режимом, і невинних, які все одно винні, бо є такими, як є
10.03.23
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Дискурси