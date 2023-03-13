382-й день війни Росії в Україні. Хроніка

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Основною метою росіян залишається вихід на межі Донецької та Луганської областей, для цього ведуть наступ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. ЗСУ відбили 92 атаки противника на зазначених напрямках