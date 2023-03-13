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Український воїн в окопі під Бахмутом. Фото – AP Photo / Libkos
Понеділок, Березень 13, 2023 - 11:45
До теми
382-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Основною метою росіян залишається вихід на межі Донецької та Луганської областей, для цього ведуть наступ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. ЗСУ відбили 92 атаки противника на зазначених напрямках
12.03.23
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Україна
381-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Основні зусилля росіяни зосереджують на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили понад 100 атак противника на зазначених напрямках.
11.03.23
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Україна
Біля машини
Володимир Винниченко
Перша редакція другого оповідання Володимира Винниченка, написаного, вочевидь, улітку 1902 року
10.03.23
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Минуле
Друге оповідання Володимира Винниченка
Богдан СТАСЮК
Історія та бібліографія оповідання «Біля машини» («Кіевская Старина», грудень 1902 року)
10.03.23
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Минуле
380-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни не полишають спроб оточити місто Бахмут. Основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби ЗСУ відбили 102 атаки загарбників.
10.03.23
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Україна
Останній рік Шевченкової поетичної творчости
Степан Смаль-Стоцький
Не тільки вчити поезію Кобзаря, але й вивчати її, розуміти до йоти, закликав академік Степан Смаль-Стоцький
09.03.23
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Минуле
379-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Основні зусилля росіяни зосереджують на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Вночі ворог завдав масованого удару 81 ракетою по об‘єктах критичної інфраструктури України
09.03.23
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Україна
Де ві Львові шо ся їло
Юрій Винничук
Ранок львів'янина зачинався кавою з булочкою «кайзеркою», але якщо комусь ліньки було самому каву варити, то йшов до елеґантного сніданкового покою...
08.03.23
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Дискурси